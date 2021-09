Entella-Olbia 3-3: festival del gol al Comunale, super Morosini non basta a Volpe

Finiscie 3-3 la gara valida per la sesta giornata del Gruppo B di serie C tra Entella e Olbia con i liguri che chiudono il primo tempo 3-1 ma venngono poi rimontati nella ripresa.

L’Entella si presenta in campo con tanto turnover, non c'è dall’inizio Dessena in mediana e cambia buona parte dell’attacco con Schenetti e Lescano in panchina e il tridente nuovo di zecca Morosini, Magrassi e Merkaj.

L’inizio di gara è tutto biancoelceste con Magrassi che prima impegna Ciocci e poi segna l’1-0 al 9’ con un tap in propiziato dalla conclusione di Merkaj. Fin da subito si capisce che sarà una girandola di emozioni perché al 15’ arriva il pareggio ospite con l’incornata di Mancini da azione di calcio d’angolo che non lascia scampo a Paroni. La gara è però in pieno possesso da parte dei chiavaresi che già prima della fine del tempo sembrano chiudere il discorso con uno scatenato Morosini. L’attaccante della Virtus al 26’ è il più lesto a piombare sulla respita di Ciocci e al 39’ insacca su cross da sinistra.

I sardi però non si arrendono e appena usciti dal tunnel degli spogliatoi trovano la rete che riapre la gara con Ragatzu, al 48’ Paroni respinge la botta da fuori Lella ma non può nulla sul tocco sottomisura dell’ex Cagliari. Sei minuti più tardi sempre l’attaccante sardo colpisce il palo mentre al 68’ è Magrassi ad avere la palla del ko ma non centra la porta. La gara si trascina tra tanti cambi fino all’ 88’ quando Udoh approfitta di una disattenzione della difesa e beffa Paroni con un preciso lob. E’la rete del 3-3. L’Entellla non riesce a spiccare il volo e per la prima volta in stagione non vince al Comunale in questo campionato, l’appuntamento con il decollo definitivo è ancora una volta rimandato.

Il tabellino di Entella-Olbia 3-3

Marcatori: 10’ Magrassi, 15’ Mancini, 26’ e 39’ Morosini, 48’ Ragatzu, 88’ Udoh

Entella: Paroni; Cleur, Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Rada (56’ Rada), Paolucci (78’ Macca), Karic; Morosini (56’ Schenetti); Magrassi (78’ Capello), Merkaj (85’ Barlocco).

Olbia: Ciocci; La Rosa (64’ Arboleda), Boccia, Emerson, Travaglini; Lella (76’ Occhioni), Palesi, Chierico (87’ De Marco); Ragatzu; Udoh, Mancini (46’ Biancu)

Ammoniti: 43’ Chierico, 94’ Macca