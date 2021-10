Entella, buone notizie per Andrea Paolucci

L’Entella torna in campo domenica alle 17,30 per sfidare il Pontedera nella settima giornata del girone B di Serie C.

Cercare la continuità di risultati per continuare a scalare la classifica. L’Entella di Volpe sfida comenica il Pontedera per provare a centrare i tre punti dopo il pirotcecnico pareggio 3-3 contro l’Olbia nel turno infrasettimanale. “Tre punti buttati via” questo il commento del tecnico della Virtus a fine gara, analisi giusta visto che i suoi erano in vantaggio 3-1.

Entella, Paolucci recupera per il Pontedera

Non c’è tempo però per rammaricarsi, il campionato non lascia respiro e così domenica l’Entella proverà a centrare il terzo risultato utile consecutivo, nella quinta giornata infatti era arrivata l’importante vittoria sul Modena. Il punto di forza è l’attacco, con 11 reti è il secondo del campionato, mentre a preoccupare è la difesa che di gol ne ha subiti ben 10, terzo peggior reparto del girone.

Buone notizie arrivano dall’infermeria da dove è uscito Andrea Paolucci, centrocampista centrale fondamentale nell’economia del gioco dei chiavaresi. Il giocatore aveva dovuto abbandonare il campo con l’Olbia per una violenta pallonata in viso, ieri è però tornato in gruppo e così sarà pronto a riprendersi il posto nel cuore della mediana. Restano invece indisponibili Pellizzer, out per un mese per un problema muscolare, Markus Pavic e i lungodegenti Claudio Morra e Marco Chiosa.

Nel frattempo è stata designata la squadra degli arbitri che scenderà in campo in Pontedera-Entella. Il primo ufficiale di gara sarà Ettore Longo della sezione di Cuneo, ad assisterlo Sergiu Petrica Filip (Torino), Maurizio Barbiero (Campobasso) mentre il quarto ufficiale sarà Michele Pasculli (Como).