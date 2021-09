Entella, Chiosa è quasi pronto: “Non vedo l’ora di tornare”

Il difensore centrale dell’Entella Marco Chiosa è quasi fuori dall’incubo. Cinque mesi fa il giocatore ha subito un brutto infortunio al ginocchio, da quel giorno si è allenato duramente e adesso è pronto a tornare. “Ora sto bene – dice il calciatore ai mcrofoni della società chiavarese – sono passati quasi cinque mesi dall’infortunio, il ginocchio risponde bene così come il muscolo. In teoria già la prossima settimana dovrei ricominciare ad allenarmi con il gruppo. Sono molto felice, mi mancano gli alllenamenti con il resto della squadra”.

Chiosa pronto a prendersi l'Entella

E’stato un periodo difficile, ma ora sembra essere tutto alle spalle: “Ho tanta voglia di ricominciare perché stare fuori non è facile. Devo dire però che essendoci stata l’estate di mezzo non si è giocato moltissimo, sarebbe stato molto peggio vedere tante gare dall’esterno. Il fatto di riavvicinarmi al campo e di vedere la luce alla fine del tunnel mi regala tantissima forza”.

Chiosa parla poi del campionato: “Abbiamo avuto modo di conoscere la Serie C, ci sono tante sorprese ogni partita, tutte le squadre sono rognose e difficili da affrontare. Spesso la gare si risolvono sulle singole situazioni, non basta giocare bene, bisogna avere maggiore cattiveria rispetto agli avversari. Ora che sono quasi pronto voglio aiutare la squadra soprattutto i tanti giovani che abbiamo in rosa. Porterò la mia qualità e la mia esperienza per dare una mano alla squadra”.