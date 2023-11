Sampdoria-Spezia 2-1, pagelle: Kasami è il leader, Facundo il pretoriano

Vola la Sampdoria di Andrea Pirlo. Nel derby ligure con lo Spezia arriva un'altra prestazione convincente insieme ad altri tre punti pesantissimi per allontanarsi dalla zona rossa e guardare con più ottimismo al futuro. Il 2-1 fissato dalla doppietta di Depaoli vale la terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque gare, e ora la zona playoff è più vicina di quella playout. Senza penalizzazione i blucerchiati, in attesa delle altre gare, sarebbero a un solo punto dall'ottavo posto. Invece si trovano a -3.

Gara nervosa, complice un arbitro un po' protagonista, ma anche un super primo tempo. Botta e risposta tra Depaoli e Kouda in avvio, poi i blucerchiati creano palle da goal senza concretizzarle. Due occasioni ciascuno per Borini ed Esposito, che colpiscono un palo e una traversa, poi proteste finali per un tocco di mano in area di Bertola non visto dall'arbitro. Nella ripresa predominio sterile della Samp fino al 77' quando è ancora Depaoli il protagonista con l'incornata su cross di Vieira che fa esplodere la Sud.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.