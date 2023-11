VIDEO | Sampdoria-Spezia 2-1: doppietta di Depaoli, volano i blucerchiati

Non si ferma più la Sampdoria di Andrea Pirlo. Terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque giornate, con un'altra prestazione molto convincente. Derby ligure spigoloso e nervoso, con i blucerchiati bravi a far emergere le proprie qualità e a portare a casa tre punti fondamentali per mettere definitivamente in sicurezza la classifica e, perché no, guardare anche verso la zona playoff. Botta e risposta nella prima frazione di gioco tra Depaoli e Kouda, poi è dominio Samp con quattro occasioni enormi per tornare in vantaggio: due per Borini e due per Esposito, con un palo e una traversa che negano la gioia del gol. Nella ripresa tanta garra, ma alla fine il predominio dei padroni di casa viene legittimato dal goal del definitivo 2-1: De Luca recupera palla e scarica per Kasami, sfera a Vieira che crossa sul secondo palo, Depaoli di testa insacca e fa esplodere i tifosi. Tripudio blucerchiato, ma ora non bisogna abbassare la guardia.

Sampdoria-Spezia 2-1, la cronaca

Primo tempo vibrante con la Sampdoria che passa in vantaggio all'11' dopo una bella azione manovrata. Sventagliata di Kasami, Giordano tocca per Vieira che prolunga per Borini, palla tagliata in area e piattone di controbalzo di Depaoli che fa esplodere la Sud. Reazione immediata dello Spezia con un colpo di testa alto di Amian e il pareggio di Kouda nel giro di cinque minuti. Tap-in vincente su sviluppi di punizione dopo una palla respinta dalla traversa e doccia fredda. Riordinano però le idee i blucerchiati che sfiorano quattro volte il goal del 2-1. Primo guizzo con un triangolo volante in area tra Esposito e Borini, ma l'ex Milan viene anticipato al momento tiro. Poi si scatena Sebastiano Esposito. Al 28' colpisce la traversa con una gran girata in area, al 32' salta il fratello Salvatore e calcia violento in diagonale trovando la risposta d'istinto di Dragowski, al 35' libera Borini in area con una spizzata, il compagno però colpisce il palo da ottima posizione. Nel finale proteste per un dubbio tocco di braccio di Bertola in area, l'arbitro sorvola e Pirlo viene espulso per proteste all'intervallo.

Ripresa subito nervosa tra decisioni arbitrali dubbie e falli, la Samp prova a fare la partita ma sbatte contro il muro degli Aquilotti. Poche le occasioni, da segnalare un tiro fuori misura di Esposito al 51' e poco altro nella prima metà di secondo tempo. Tegola Borini al 71', l'attaccante accusa un problema muscolare e lascia il posto a Delle Monache. La gara si accende nel finale ed è ancora Depaoli il protagonista con il goal che decide il derby ligure che arriva al 77'. De Luca lavora un buon pallone e scarica per Kasami che allarga per Vieira, cross morbido e incornata di Depaoli che trova la doppietta. Esplode il Ferraris e la Samp prende coraggio. Al 79' Esposito punta Nikolaou in area ma non riesce a superarlo, all'81' Kasami prova il destro dalla distanza ma la mira è completamente sbagliata. Finale nervoso con mini-rissa, poi un triplice fischio liberatorio. Vince la Samp. Che non si ferma più.

Sampdoria-Spezia 2-1, video goal e highlights

Sampdoria-Spezia, il tabellino

Reti: 11' e 77' Depaoli, 14' Kouda

Sampdoria (4-2-3-1): Stankovic 6; Depaoli 7.5, Ghilardi 6.5, Gonzalez 6.5, Giordano 6; Kasami 6.5, Yepes 6 (82' Stojanovic), Vieira 6.5; Verre 5.5 (66' De Luca 6), Borini 6 (73' Delle Monache 5.5); Se. Esposito 6.5 (82' Ricci). All. Pirlo.

Spezia (4-3-3): Dragowski 5; Amian 5.5, Nikolau 6, Bertola 5.5, Elia 5.5; Sa. Esposito 6, Cassata 5.5 (84' Cipot sv), Kouda 7 (84' Krollis sv); Moro 5.5 (66' P. Esposito 5.5), Antonucci 5.5 (71' Zurkowski 5.5), Verde 6.5 (84' Ekdal). All. D'Angelo.

Arbitro: Giua di Olbia.

Note: ammoniti Yepes, Cassata, Se. Esposito, Ghilardi, Sa. Esposito, Zurkowski, Amian, Gonzalez, Conti (dalla panchina). Espulso Pirlo per proteste. .