Genoa-Sampdoria, chi ha fatto più punti in A dal 2000 a oggi

Ventitré anni di Serie A, ventitré stagioni di vittorie e sconfitte, di alti e bassi e di tanti punti messi in cascina in classifica. Il portale transfermarkt ha stilato la classifica per punti accumulati in serie A dal 2000 a oggi, in testa c'è l'Inter a 1546 davanti alla Roma a 1519 e alla Juventus con 1509.

Classifica Serie A dal 2000: i punti di Genoa e Sampdoria

L'analisi fa automaticamente scattare il derby genovese tra il Genoa e la Sampdoria. In questa speciale graduatoria sono i blucerchiati a mettersi alle spalle gli storici rivali con 864 punti in 19 massimi campionati disputati dal 2000 a oggi. Il Grifone è infatti quindicesimo a 683 punti in 16 stagioni in Serie A, un gap di 181 punti che la squadra di Gilardino ridurrà già in questa stagione visto che la Samp gioca in Serie B e non può far salire il proprio dato.

Per quello che riguarda i derby giocati in campo sono in totale 28 quelli disputati in Serie A in questo secolo. In totale il Genoa ha vinto otto volte, tredici i successi della Sampdoria e sette i pareggi. Dal 2000 a oggi la stracittadina si è giocata anche in Coppa Italia nel 2020 con vittoria del Grifone 3-1 e nella stagione 2002-2003 con successo blucerchiato 2-1. Sette i confronti in Serie B con tre vittorie a testa e un pareggio.