Sampdoria-Palermo 1-0, pagelle: Vieira e Kasami monumentali

La Sampdoria vince 1-0 contro il Palermo e risale la classifica riavvicinandosi alla zona salvezza. Gara di grande intensità e carattere davanti a un pubblico commovente, che ha cantato e incitato la squadra per novanta minuti e oltre, spingendola verso il successo in un finale di grande sofferenza. Carattere e grinta per la squadra di Pirlo, che conduce il match e crea tantissime occasioni da rete. Tre nei primi 18 minuti, palo di Kasami e due parate di Pigliacelli su Vieira ed Esposito. Poi la sblocca Borini al 44' grazie a un calcio di rigore concesso per un fallo di Lucioni su Esposito. Il pirata si fa respingere la trasformazione, ma poi ribadisce in rete con il piattone.

Nella ripresa ancora occasioni con Kasami, Esposito e Yepes, poi esce il Palermo. Seconda parte di ripresa di sofferenza e nel recupero parata decisiva di Stankovic su Mancuso. Grande esultanza al triplice fischio, Pirlo consolida la propria posizione in panchina, la Sampdoria intravede la luce in fondo al tunnel. Ora, però, serve continuità.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.