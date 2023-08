Sampdoria-Pisa, probabili formazioni: le scelte di Pirlo e Aquilani

Dopo l'ottimo esordio contro la Ternana è già tempo di tornare in campo per la formazione di Pirlo. Venerdì 25 agosto 2023, alle ore 20:30, si gioca Sampdoria-Pisa: debutto al Luigi Ferraris anche per la nuova proprietà, attesi infatti allo stadio Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, nel frattempo gli abbonamenti hanno quasi sfondato quota 18mila ed è attesa una bella cornice di pubblico. Le scelte dei due allenatori per il match valido per la seconda giornata del campionato di Serie B

Sampdoria-Pisa, le scelte di Pirlo

Nessun dubbio su Stankovic in porta, si è fatto trovare pronto contro la Ternana salvando il risultato nel recupero ed è lui il titolare. Davanti consueta linea a quattro con il possibile esordio del nuovo acquisto Stojanovic sulla corsia di destra e la conferma di Giordano su quella di sinistra. Centrali Murru (che ha recuperato dall'infortunio) e Ferrari. A centrocampo Yepes in cabina di regia (anche se Ricci sembra recuperato) con Benedetti e Verre ai suoi lati. Infine il tridente. Pedrola ha mostrato tecnica e personalità mentre Delle Monache è acciaccato. Lo spagnolo agirà quindi a sinistra mentre a destra potrebbe essere confermato Depaoli, ma la sua presenza rimane in dubbio per il problema fisico accusato poco prima del goal contro la Ternana. Ha comunque recuperato Borini quindi non è da escludere il ritorno in campo dell'ex Milan. Infortunato invece il nuovo acquisto Esposito, sarà disponibile dopo la sosta. Come punta centrale La Gumina in vantaggio su De Luca.

Sampdoria-Pisa, le scelte di Aquilani

A differenza della Sampdoria il Pisa è all'esordio. Il match contro il Lecco è stato rinviato per i noti problemi legati a ricorsi al Tar e ripescaggi. La formazione allenata da Aquilani ha giocato in Coppa Italia un paio di settimane fa e ha perso 1-0 contro il Frosinone. Formazione ancora in costruzione, con qualche giocatore infortunato. In porta Nicolas, difesa a quattro con Barbieri, Leverbe, Canestrelli e Beruatto. Scacchiere tattico che potrebbe essere speculare a quello di Pirlo e quindi Marin, Veloso (o Barberis) e Valoti in mezzo al campo e infine un tridente formato dall'ex Torregrossa, D'Alessandro e uno tra Tramoni e Arena. Il tecnico nerazzurro ha però anche il 4-2-3-1 come opzione, ma cambierebbe poco dal punto di vista degli uomini messi in campo.

Sampdoria-Pisa, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Giordano, Murru, Ferrari, Stojanovic; Verre, Yepes, Benedetti; Depaoli, La Gumina, Pedrola. All. Pirlo.

Pisa (4-3-3): Nicolas; Barbieri, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Marin, Veloso, Valoti; D'Alessandro, Torregrossa, Tramoni. All. Aquilani.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Calcio d'inizio: venerdì 25 agosto 2023, ore 20:30.

Dove vedere Sampdoria-Pisa in diretta TV e streaming: Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 in tv, Dazn, Now e Sky Go in streaming.