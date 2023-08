Sampdoria, Cassano attacca Radrizzani: "Partito male, deve rigare dritto"

Bordata di Antonio Cassano alla nuova proprietà della Sampdoria. Fantantonio ha criticato alcune delle prime mosse di Andrea Radrizzani, lasciando però intravedere alcune vecchie frizioni relative a un mancato accordo per alcuni progetti da portare avanti insieme.

"Radrizzani ha avuto un gran c..o a prendere Bielsa che ha fatto le sue fortune - ha dichiarato a Bobo TV - sono andato da lui a Milano per un incontro su alcuni progetti ma non ero interessato. Quando è arrivato alla Sampdoria gli ho scritto in bocca al lupo e non mi ha nemmeno risposto. Lasciamo stare quello che è andato via (Ferrero, ndr) perché sono contento che ora la Sampdoria sia uscita fuori dai problemi. Ma Radrizzani deve rigare dritto".

"La prima cosa che ha fatto - prosegue Cassano - è stato mandare via un dottore che era alla Sampdoria da 40 anni, Amedeo Baldari. Stesso discorso per Mauro Doimi, fisioterapista che era blucerchiato da 35 anni. Sono arrivati e hanno messo tutte persone loro, ha fatto tutto Legrottaglie. La Sampdoria - ha concluso rivolgendosi direttamente a Raddrizzani - non è tua (ma dei tifosi, ndr), cerca di fare bene le cose perché sei partito male. Serve rispetto per la gente che ha una storia nella società".