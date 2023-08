Sampdoria: Depaoli rinnova, in arrivo due difensori

Sampdoria attiva sul mercato nelle ultime ore. Ufficializzato il rinnovo del contratto di Fabio Depaoli, reduce dalla super prestazione contro la Ternana, fino al 30 giugno 2028. Inoltre, dopo l'attaccante dell'inter Sebastiano Esposito, sono in dirittura di arrivo due operazioni che regalano a Pirlo i tanto attesi rinforzi in difesa.

La prima riguarda uno scambio di prestiti con l'Empoli. In Toscana andrà Bartosz Bereszynski mentre il percorso inverso verrà fatto da Petar Stojanovic. Terzino destro classe 1995 e nazionale sloveno (45 presenze e 2 goal) ha vestito in patria le maglie di Verzej e Maribor. Si è poi affermato in Croazia con la Dinamo Zagabria (187 presenze e un goal dal 2016 al 2021) ed è arrivato in Italia nel 2021. Con l'Empoli 56 presenze e un goal tra campionato e Coppa Italia in due stagioni.

Dalla Juventus ecco invece Facundo Gonzalez, difensore centrale classe 2003 e nazionale under 20 dell'Uruguay. I bianconeri l'hanno acquistato dal Valencia e lo gireranno alla Sampdoria in prestito. Rimangono poi viva le piste che portano all'ex Udinese Roberto Pereyra e al difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari.