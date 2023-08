Ternana-Sampdoria 1-2: buona la prima per Pirlo, colpaccio firmato La Gumina e Depaoli

Vince all'esordio la Sampdoria di Andre Pirlo. Il blitz al Libero Liberati consente di muovere già la classifica andando in attivo e annullando la penalizzazione di due punti. Gara agraria, dal sapore di provincia e Serie B. In cui i blucerchiati si calano benissimo, senza rinunciare alle proprie idee di gioco. La sblocca subito La Gumina grazie a un calcio di rigore guadagnato da De Paoli, poi l'attaccante palermitano sfiora il raddoppio. Stankovic e compagni contengono bene la sfuriate delle Fere e nella ripresa provano a chiuderla. Il colpo del ko arriva al 77' e porta la firma di Depaoli, bravo a infilarsi tra due difensori e a saltare il pallone per poi depositare in rete. Finale incandescente con lungo recupero, Di Stefano la riapre, la Samp guadagna qualche fallo recuperando secondi prezioso, alla fine ci mette i guantoni Stankovic a evitare la beffa all'ultimo secondo.

Ternana-Sampdoria 1-2, la cronaca

Pronti-via e dopo poco più di due minuti Celli abbatte De Paoli in area dopo un gran lancio di Verre. Calcio di rigore per la Sampdoria. Dal dischetto La Gumina spiazza il portiere e sblocca il risultato. La replica delle Fere è affidata a Falletti, bella azione personale e conclusione fuori misura. Partita maschia con i blucerchiati a tenere in mano il pallino del gioco, al 23' bel lancio di De Paoli con Proietti che rischia l'autogol e mette in corner, al 29' bello stop e tiro di La Gumina che trova la respinta di Iannarilli. Reazione dei locali con un'azione di Ferrante e il doppio tentativo di Damian murato da Ferrari (34'), poi prova il guizzo Falletti al 38' ma Murru si immola e salva, prima del riposo svarione di Giordano, ma Casasola non ne approfitta e Stankovic para senza problemi.

Nella ripresa parte forte la Ternana, l'unica grande occasione capita però a Raimondo in posizione irregolare, tiro comunque a lato da buona posizione. Al 60' punizione di Verre e girata di testa (troppo debole) di La Gumina con Iannarilli che blocca senza problemi. Brivido al 69' con un cross tagliato che Giordano mette in angolo ad anticipare Paghera, la paura svanisce al 77' quando arriva la zampata dello 0-2. Lancio perfetto in verticale del neoentrato Askildsen e Depaoli si infila in mezzo ai due centrali, poi scarta Iannarilli e deposita in fondo al sacco. Blucerchiati vicinissimi al tris con una bella azione all'84': strappo di Stoppa che mette in mezzo, Proietti rischia l'autogol ma Iannarilli si salva, palla a Pedrola che prova a piazzarla, palla che si stampa sul palo, poi De Luca manca il tap-in. Nel recupero la riapre la Ternana su calcio d'angolo, palla bassa che passa in area e sinistro vincente di Di Stefano. I blucerchiati giocano d'astuzia nei minuti finali, ma all'ultimo secondo arriva l'ottima riposta di Stankovic su Raimondo. Prima vittoria, sorride Pirlo. La strada è lunga, ma i segnali sono positivi.

Ternana-Sampdoria 1-2, il tabellino

Reti: 4' La Gumina, 77' Depaoli, 91' Di Stefano

Ternana (3-5-2): Iannarilli 6, Diakite 6.5, Bogdan 6, Celli 5; Casasola 5.5 (66' Paghera 6), Damian 6 (46' Pyythia 5), Proietti 6, Favasuli 6 (72' Di Stefano 6.5), Corrado 5.5; Falletti 6.5 (76' Favilli 5.5), Ferrante 5.5 (46' Sorensen 5). All. Lucarelli.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic 6.5; Berezsynski 6, Ferrari 6.5, Murru 6.5 (52' Ghilardi 6), Giordano 6; Benedetti 6 (72' Askildsen 6+), Yepes 6 (80' Panada 6), Verre 6; De Paoli 7 (80' Stoppa 6+), La Gumina 6.5 (72' De Luca 5.5), Pedrola 6. All. Pirlo.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Note: ammoniti Falletti, Proietti, Celli, Verre, Bogdan