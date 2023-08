Calciomercato: la Samp pensa a Coda, contatto con il Genoa

Si rincorre una voce di mercato clamorosa. La Sampdoria sarebbe infatti sulle tracce di Massimo Coda (34 anni), bomber del Genoa che, con la promozione in Serie A e l'arrivo di Mateo Retegui sembra abbastanza indietro nelle gerarchie di Gilardino. Un contatto tra le due società sembra esserci stato, rimane da capire se arriveranno ulteriori sviluppi nelle prossime ore. Quello che è certo è che l'attaccante piace anche ad altre squadre come Cremonese, Modena, Venezia e Cosenza.

In casa Genoa si attendono novità per l'arrivo del centrocampista del Fenerbahce Miguel Crespo (26 anni, 46 presenze e e 4 goal nelle ultime due stagioni in Turchia), ma ci sono altre operazioni da monitorare. Piace Pol Lirola (26 anni, ex Sassuolo e Fiorentina oggi al Marsiglia) e c'è un ritorno di fiamma per Diego Laxalt (30 anni, 117 presenze e 8 goal col Grifone tra 2015 e 2018). Più difficile la pista che porta al difensore del Milan Simon Kjaer (34 anni).

Nel frattempo c'è movimento in casa Sampdoria con alcune operazione ufficializzate. In entrata l'attaccante ex Inter e Bari Sebastiano Esposito (21 anni, 15 presenze e 4 goal nel passato campionato di B), manca solo l'annuncio invece per Facundo Gonzalez (20 anni, difensore centrale in prestito dalla Juventus) e Petar Stojanovic (27 anni, terzino destro). Ufficiali le cessioni di Bartosz Bereszynski all'Empoli (31 anni, 188 presenze e un goal in blucerchiato), Mehdi Leris (25 anni, a titolo definitivo allo Stoke City) e Matteo Stoppa (22 anni, in prestito al Catanzaro). Sfumata la trattativa per portare il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari alla corte di Pirlo, rimane viva la pista che porta all'ex udinese Roberto Pereyra, attualmente svincolato.