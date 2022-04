Sampdoria-Genoa 1-0, le pagelle: Sabiri è superbo, Audero decisivo

Le lacrime di Audero e quelle di Criscito. La doppia copertina di un derby da cardiopalma, vinto dalla Sampdoria con merito grazie al gol di Sabiri, in pieno recupero, però, il capitano rossoblù ha avuto la palla del pareggio, che poteva trascinare nel baratro i rivali. Il portiere blucerchiato replica da campione e blinda tre punti vitali in chiave salvezza. Che derby è stato? Intenso e combattuto, con la formazione di Giampaolo che ha ingabbiato quella di Blessin attraverso il gioco e il possesso palla, imprevedibile però fino alla fine. Esulta la Sud che ora 'vede' la salvezza, trema la 'Nord' per una retrocessione sempre più vicina. La sconfitta del Cagliari tiene accesa la fiammella della speranza, ma c'è anche una Salernitana intraprendente (e con due gare in meno) da tenere d'occhio.

