Sampdoria-Genoa, Giampaolo: "Non è City-Real, sarà un derby agrario"

"Un derby che vale tre quarti di stagione per entrambe, è dura per noi, ma è ancora più dura per chi insegue. Il valore della posta in palio è altissimo e i giocatori lo sanno". Inizia così la conferenza stampa di Marco Giampaolo in vista di un derby che vale tantissimo in chiave salvezza. Calcio d'inizio allo stadio Luigi Ferraris alle ore 18 di sabato 30 aprile 2022 (qui le probabili formazioni).

Un obiettivo comune, la permanenza della Serie A, secondo Giampaolo saranno determinanti i calciatori, soprattutto quelli con più esperienza: "Chi gioca in serie A è un giocatore di alto livello, chi gioca a calcio è chiamato nell’arco della propria carriera ad affrontare gare come questa, piene di adrenalina: sarà una partita che misurerà noi e i nostri avversari, misurerà gli uomini che scenderanno in campo".

"Mi aspetto una gara tosta e cattiva - ha aggiunto - non certo Manchester City-Real Madrid. Sicuramente non sarà quel tipo di partita, ma una gara molto agraria, sporca e combattuta. Il Genoa è una squadra che ti assalta e gioca in maniera molto diversa rispetto al Verona che con il fraseggio concedeva anche qualche spazio, noi dovremo essere bravi a stare in quello 'sporco' e ricavarci spazi di qualità".

Infine un pensiero per i tifosi: "Loro hanno sempre risposto presente - ha concluso Giampaolo - in casa e in trasferta. Come sempre faranno molto di più della loro parte, sarà uno stadio stracolmo di blucerchiato".