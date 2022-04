Sampdoria-Genoa, derby horror? L'abbiamo chiesto ai comici

Tante sfide tra Sampdoria e Genoa sono state etichettate come 'derby della paura', ma questa volta si tratta di un horror. Un campionato che sembra la trama di un film di Dario Argento per le genovesi che, sabato 30 aprile alle ore 18, si affrontano in una sfida da dentro o fuori, vietato fallire. Il rischio di una doppia retrocessione è più concreto che mai, mantenere entrambe le squadre di Genova in Serie A sembra invece praticamente impossibile.

Il derby dei comici genovesi

Brividi a Marassi, per sciogliere la tensione abbiamo chiesto un parere ai comici di Bruciabaracche, sulla sponda rossoblù Daniele Ronchetti, alias Gabri Gabra, allontana la pressione ai microfoni di Genova Today: "Horror? No. Finalmente un derby dove non ci si gioca troppo, senza animi tesi, con due squadre tranquille e che giocano bene. Per una volta sarà uno spettacolo rivolto alle famiglie - sorride - con poco stress e tanto divertimento. Sono contento che finalmente quest'anno le cose siano andate in maniera differente dove o una o l'altra rischiavano qualcosa. Meno male".

Il collega blucerchiato Andrea Carlini, di fede blucerchiata, è invece terrorizzato e lancia un appello ai giocatori della Samp: "Horror? Ho un'ansia che non potete capire, è la prima volta nella mia vita che sono contento di aver perso i capelli perché altrimenti sarei diventato calvo sabato sera. Vorrei fare un appello ai giocatori blucerchiati: porterò mio figlio allo stadio, ha quattro anni e lo porto in Gradinata Sud, mettetevi una mano sul cuore ed evitate che mi diventi tifoso della Juve o del Milan in futuro".

Che derby che sarà?

Bello, colorato ed emotivo sugli spalti (boom di biglietti venduti); nervoso, sporco e cattivo sul rettangolo verde. Entrambe sono condannate a vincere, ma difficilmente si partirà con assalti all'arma bianca, più facile ipotizzare una gara di studio, bloccata, e magari decisa da un episodio. Il pareggio, infatti, potrebbe servire più alla Samp che al Genoa, ma complice il calendario delle ultime tre giornate, suonerebbe come una condanna per entrambe.

Sampdoria-Genoa, chi sta meglio?

La classifica sorride ovviamente ai blucerchiati che con 30 punti mantengono un margine di cinque sulla zona retrocessione, il goal di Badelj contro il Cagliari, proprio quando il Grifone sembrava messo all'angolo, ha però ridato entusiasmo al Genoa che, sul piano del carattere sembra avere una marcia in più con Blessin in panchina. Un campionato di ultime spiagge che, complici i pochi punti conquistati anche dalle altre squadre in lotta (Cagliari, Salernitana e Venezia), regala ancora una speranza, il Genoa però ha un solo risultato a disposizione, la vittoria, da abbinare ad altri punti nelle tre gare finali contro Juventus, Napoli e Bologna. Salvezza molto difficile, ma per la piega presa dal campionato è già un miracolo essere ancora in corsa.

La scossa, invece, non è mai arivata sulla sponda blucerchiata con il cambio in panchina tra D'Aversa e Giampaolo e a preoccupare, oltre ai risultati, sono una condizione fisica non ottimale, unita a un atteggiamento che, nelle ultime settimane, è spesso sembrato troppo rinunciatario. Qualche segnale positivo è arrivato nella trasferta di Verona, insieme a un punto, ma i risultati delle avversarie hanno ulteriormente complicato il rush finale, complice un calendario da brividi e un 'tesoretto' che si sta erodendo. Dopo il derby il trittico finale con Lazio, Fiorentina e Inter preoccupa, contro il Genoa sono d'obbligo i tre punti, ma per essere tranquilli ne servirebbero poi almeno altri due o tre visto che la Salernitana sta viaggiando fortissimo e sembra avere un calendario più agevole. Con un pareggio o una sconfitta nella sfida contro il Genoa, invece, le speranze di salvezza sarebbero davvero poche.