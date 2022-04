Sampdoria-Genoa, Blessin: "Cuore caldo e testa fredda, così si vince il derby"

"Non era difficile pronosticare un derby diverso da City-Real", il tecnico del Genoa Alexander Blessin nella conferenza stampa pre derby replica subito alle parole di Marco Giampaolo, stuzzicando l'allenatore della Sampdoria. Gara da dentro o fuori anche per il Grifone che cerca una miracolosa salvezza, calcio d'inizio allo stadio Luigi Ferraris alle ore 18 di sabato 30 aprile 2022 (qui le probabili formazioni).

"Sarà un derby combattuto - prosegue Blessin - emozionante e giocato con aggressività sana, una cosa speciale per Genova, appena arrivato in città ho notato come esistano famiglie divise tra genoani e sampdoriani, è un derby tradizionale e molto bello".

Il goal di Badelj all'ultimo respiro contro il Cagliari ha tenuto in vita il Grifone: "Una vittoria che ci ha dato molte emozioni, ma bisogna rimanere con la testa sgombra, focalizzati sulla gara successiva, abbiamo bisogno di punti".

Come si vince il derby? "Con il cuore caldo - risponde il tecnico del Genoa - ma tenendo la testa sgombra, troppe pressioni non aiutano. Chi avrà la testa più libera e rimarrà concentrato se lo porterà a casa".

Poi l'analisi degli avversari: "La Sampdoria ha dimostrato di avere qualità - ha detto il tecnico del Genoa - sta attraversando un momento di difficoltà, ma ha preso un punto a Verona e vorrà vincere questa gara, per tutte le squadre come loro che non sono abituate a lottare per la salvezza non è facile, perché è difficile cambiare mentalità da un modo di giocare all'altro. Dobbiamo comunque pensare a noi stessi perché questo è uno spareggio per la salvezza".