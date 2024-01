Orsato arbitra Salernitana-Genoa, i precedenti

Salernitana-Genoa va ad Orsato, sarà uno dei fischietti con più esperienza d'Italia ad arbitrare la delicata gara dell'Arechi in cui il Grifone affronta l'ultima in classifica per continuare a volare lontano dalla zona retrocessione. In questa stagione il direttore di gara di Schio è stato un portafortuna per Gilardino, ha già arbitrato i rossoblu due volte con doppia vittoria 4-1 con la Roma nello show di Marassi del 28 settembre e con il Verona, partita vinta 1-0 il 10 novembre.

I precedenti di Orsato con Genoa e Salernitana

La striscia positiva non si ferma qui visto che nei cinque confronti precedenti il Genoa è sempre uscito imbattuto grazie ai pareggi con il Venezia dell'anno scorso in Serie B, e con Milan, Udinese e due con la Fiorentina tra il 2020 e il 2019. Il computo totale delle partite di Orsato con il Genoa dice quindi: 37 gare arbitrate con 12 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte.

Sono molte meno le volte in cui l'arbitro ha trovato sulla sua strada la Salernitana, solo 3 e per i campani non c'è mai stato un successo. L'anno scorso il fischietto di Schio è stato protagonista nell'1-1 contro lo Spezia, nel 2022 ha invece arbitrato la netta sconfitta 4-0 in casa con l'Udinese e nel 2010, quando il club giocava in Serie B, la partita con il Cesena finita 0-0.

Nel match dell'Arechi di domenica l'arbitro sarà affiancato dagli assistenti Vivenzi e Ceccon, dal quarto uomo Fourneau, dal Var Mazzoleni e dall'Avar Paterna.