Salernitana-Genoa, probabili formazioni: allarme a sinistra per Gilardino

Domenica da brividi all'Arechi dove il Genoa sfida la Salernitana ultima in classifica e reduce da tre sconfitte di fila. I campani sono obbligati a vincere per provare ad accorciare le distanze dal quartultimo posto distante sei punti. Il Genoa invece arriva alla sfida caricato da cinque risultati utili consecutivi compresi gli ultimi tre pareggi di fila contro Bologna, Torino e Inter.

Salernitana-Genoa, le scelte di Inzaghi

Problemi soprattutto in attacco per i padroni di casa che non potranno contare su Jovane e sul bomber Dia. Assente anche Pirola in difesa dove però rientra Gyomber, in campo dall'inizio insieme a Fazio e Lovato. In mediana rientra dalla squalifica Maggiore che farà coppia con Legowski, altro rientro a sinistra dove dovrebbe farcela Bradaric. In attacco il centravanti sarà Simy con alle spalle Candreva e Tchaouna.

Salernitana-Genoa, le scelte di Gilardino

E' emergenza a sinistra per Gilardino che ieri ha visto fermarsi Messias insieme a Martin e Haps. I tre sono in dubbio, la rifinitura servirà per capire se almeno uno potrà essere della gara. Se così non dovesse essere la soluzione potrebbe essere impiegare Matturro o Vasquez sulla fascia mancina con uno dei due che verrebbe poi impiegato in una difesa già cortissima vista l'assenza di De Winter e l'addio di Dragusin. Con Messias out cambierà anche il centrocampo dove Malinovskyi giocherà insieme a Badelj e Frendrup. Per una volta nessun dubbio in attacco, Gudmundsson e Retegui partiranno dall'inizio e in panchina potrà andare anche il recuperato Ekuban.

Salernitana-Genoa, le probabili formazioni

Salernitana (3-4-2-1) Ochoa, Gyomber, Fazio, Lovato; Zanoli, Legowski, Maggiore, Bradaric; Tchaouna, Candreva; Simy

Genoa (3-5-2) Martinez, Vogliacco, Bani, Vasquez; Matturro, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Sabelli; Gudmundsson, Retegui

Salernitana-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida tra Salernitana e Genoa di domenica alle 18 sarà trasmessa in streaming da Dazn su app e sito ufficiale, per chi detiene anche l'abbonamento a Sky la partita sarà diponibile anche in diretta tv su Zona Dazn, canale 214. La telecronaca sarà di Riccardo Mancini con Alessandro Budel al commento tecnico.