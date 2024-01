Salernitana-Genoa, in cinque saltano il match

Il Genoa torna in trasferta, dopo il pareggio con il Torino, per sfidare la Salernitana ultima in classifica e a forte rischio retrocessione. All'Arechi è stato chiamato il pubblico delle grandi occasioni per lanciare la squadra verso il successo dopo tre sconfitte di fila. Il Grifone invece è in piena forma, arriva alla sfida da cinque risultati utili consecutivi anche se nelle ultime tre ha sempre pareggiato.

Salernitana-Genoa, le ultime notizie su infortuni e squalifiche

Gilardino dovrà fare a meno di De Winter, squalificato, e la coperta in difesa inizia a essere davvero corta dopo la cessione di Dragusin. Al posto del belga giocherà Vogliacco con Bani e Vasquez ma l'unica alternativa di ruolo in panchina sarà il giovane Matturro. In dubbio la presenza di Thorsby, sempre alle prese con un problema fisico, il centrocampista proverà a recuperare anche se le chance non sono moltissime, probabile che il momento del ritorno arriverà contro il Lecce.

Più complicata la situazione di Inzaghi che soprattutto in attacco ha alcune defezioni, la più importante è quella del bomber Dia che ha un problema fisico e non recupererà. Fuori dai giochi che Jovane Cabral e Lassana Coulibaly impegnati in Coppa d'Africa con Capo Verde e Mali. Defezione anche in difesa dove mancherà Pirola, dovrebbero invece recuperare Gyomber, Bradaric e Kastonos con gli ultimi due che sono anche probabili titolari della formazione campana. Rientra anche Maggiore che ha scontato la squalifica e riprenderà il suo posto in mezzo al campo.