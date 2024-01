Mercato Genoa, pressing alto per Musa: un gigante per Gilardino

Il mercato del Genoa accelera per trovare il vice Retegui. La pedina è fondamentale per Gilardino che già in estate si aspettava di avere un'alternativa valida al bomber italo-argentino. La necessità di trovare un sostituto all'altezza è diventata ancora più pressante in questi mesi in cui il centravanti è rimasto fermo ai box per diversi problemi fisici.

Mercato Genoa, chi è Musa il prescelto per l'attacco

Tra i tanti nomi fatti, uno sembra essere il più caldo in questo momento, si tratta di Petar Musa del Benfica. I contatti tra i club sono continui, l'operazione può andare in porto in prestito ma serve trovare la quadra sul riscatto che dovrebbe scattare dopo un certo numero di gol segnati dal giocatore in maglia rossoblu. Ecco su quel numero ancora non c'è accordo, ma il tempo non manca visto che ci sono ancora 13 giorni di mercato aperto.

Petar Musa sembra essere il profilo ideale per il Grifone, alto un metro e novanta, è un attaccante che darebbe fisicità nell'area di rigore avversaria e sarebbe l'uomo giusto anche per fare da sponda per gli inserimenti dei vari Messias, Malinovskyi e Gudmundsson. La sua storia calcistica inizia in Serbia, Paese che gli ha dato i natali nel 1998 con l'NK Zagabria che in tenera età lo presta prima al Viktoria Zivkov e poi allo Slovan Liberec ed è lì che lo nota lo Slavia Praga nel 2020. A gennaio di quell'anno passa alla formazione ceca e in soli sei mesi segna 7 gol in 14 partite, l'Union Berlino piomba così su questo ragazzone che in Germania arriva nel febbraio 2021 senza però avere molta fortuna, solo un gol in 14 gare.

Così fa ritorno allo Slavia Praga e ad agosto 2021 ad acquistarlo è il Boavista, il Portogallo gli porta decisamente più fortuna della Germania, Peter segna dodici gol e viene dirottato verso il Benfica. Con il blasonato club lusitano il primo anno segna 8 gol di cui uno in Champions League, mentre in questa stagione il tassametro si ferma a cinque in 21 presenze. Ora per lui potrebbe esserci l'Italia con il Genoa che spinge anche se tiene in caldo altre alternative per il ruolo: Niang, Pellegri e Shomurodov su tutti.