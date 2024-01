Calciomercato Genoa, si allunga la lista di nomi per l'attacco

Continua la caccia ad un attaccante in casa Genoa e le trattative in entrata si scaldano sempre di più visto che Puscas è ormai prossimo al ritorno al Bari in Serie B. L'addio dell'attaccante apre lo spazio in rosa ad un nuovo colpo offensivo, il profilo è quello ricercato ormai da mesi: un centravanti che possa essere un'alternativa di livello di Retegui.

Calciomercato Genoa, anche Niang per l'attacco

Secondo alcuni rumors, riportati tra gli altri da Telenord e Il Secolo XIX, ci sarebbe anche l'opzione Niang che la maglia rossoblu l'ha già vestita nel 2015 segnando cinque gol; una meteora o poco più visto che la sua esperienza a Genova durò solo sei mesi, da gennaio a giugno. Ora l'attaccante gioca in Turchia nell'Adana Demirspor dove ha messo a referto otto gol in sedici partite in questa stagione. Il trentenne è finito nel mirino del Grifone che però tiene in caldo anche altre opzioni.

La prima sembra essere Pellegri che può lasciare il Torino ma non senza un sostituto, se Juric avrà un nuovo centravanti entro la fine di questa sessione di mercato, l'ex potrà avere il via libera per poter tornare dove la sua carriera è iniziata. Tre le alternative c'è Djuric del Verona che piace a Gilardino, meno alte le quotazioni del compagno di squadra Henry per cui c'è l'ostacolo di un ingaggio da 1,2 miioni all'anno. Continuano a gravitare nel'orbita rossoblu anche Colombo del Milan, oggi in prestito al Monza, Ohio dello Standard Liegi, Erabi dell'Hammarby e Castro del Velez su cui però c'è la forte concorrenza del Bologna.