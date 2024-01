Genoa, inizia il mercato in entrata: i primi acquisti

La partenza di Dragusin e l'arrivo di 30 milioni circa nelle casse del Genoa fanno scattare il mercato in entrata dei rossoblu. Nell'operazione che ha portato il difensore a Londra, sponda Tottenham, è entrato il laterale destro Spence che è già a Genova e presto si aggregherà al gruppo di Gilardino. L'inglese è un esterno a tutta fascia, dotato di grande fisicità e di buona tecnica nello stretto, sarà lui l'alternativa a Sabelli sulla corsia di destra, per questo il Grifone ha definitivamente abbandonato la pista Zanoli.

Calciomercato Genoa, arriva Bohinen

Il secondo acquisto messo a segno in questa sessione di gennaio è il centrocampista centrale Bohinen, 24 anni in arrivo dalla Salernitana. Le due società hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito fino a fine stagione con obbligo di riscatto a 2 milioni in caso di salvezza del Grifone. In rosa prenderà il posto di Kutlu, ma per caratteristiche è più un vice Badelj che una vera e propria mezzala.

Due pedine sono andate al proprio posto, ora ne manca un altro paio in attacco per dare maggiori alternative a Gilardino. Una è il vice Retegui con i nomi più caldi che sono quelli di Djuric e Henry, entrambi dell'Hellas Verona. Le problematiche però non sono poche, i veneti vorrebbero cederli subito a titolo definitivo e nel secondo caso l'ingaggio da oltre 1 milione di euro a stagione sembra essere troppo alto. Per il reparto offensivo il nome giusto potrebbe essere quello di Castro, talento argentino di 19 anni che può giocare sia punta centrale che esterno. Su di lui c'è anche il Bologna ma i nove milioni richiesti dal club di appartenenza per il cartellino per ora stanno bloccando le trattative.