Dragusin-Tottenham, è fatta: i possibili sostituti per il Genoa

Dragusin ha scelto il Tottenham, il difensore del Genoa ha sciolto le riserve questa mattina dicendo sì agli Spurs e declinando l'offerta del Bayern Monaco che nei giorni scorsi aveva fatto passi avanti nell'affare. Il Grifone aveva accettato entrambe le proposte dei due top club europei lasciando campo libero al rumeno che quindi andrà a giocare in Inghilterra dopo aver svolto oggi le visite mediche.

Dragusin al Tottenham, il Genoa sceglie il sostituto

Il Grifone adesso potrà aprire le porte al mercato in entrata che come da accordo con l'Agenzia delle Entrate deve essere in positivo. Dalla cessione di Dragusin arriveranno 30 milioni di euro più il laterale destro Spence, giovane inglese che andrà a duellare per un posto con Sabelli, mentre Zanoli a questo punto non dovrebbe più rientrare nella lista degli acquisti rossoblu.

Gli obiettivi al momento sono due per il Genoa, il vice Retegui con Djuric e Henry piste concrete e il sostituto di Dragusin che potrà essere scelto con una certa calma visto che il terzetto titolare è comunque coperto da Bani, De Winter e Vasquez. I primi nomi che circolano sono il ritorno alla base di Marcandalli, ottimo la sua stagione in prestito fino ad oggi alla Reggiana, Ostigard che al Napoli potrebbe non trovare più molto spazio se gli azzurri dovessero prendere un nuovo centrale di difesa e infine Lagerbielke, gigante svedese del Celtic con cui ci sarà da duellare con il Lecce.