Il 'caso' Sabiri e una salvezza sempre più lontana: il punto in casa Samp

Sampdoria-Salernitana è durata circa 35 minuti per Sabiri, sostituito da Gunter per 'scelta tecnica' dopo l'ennesimo pallone sbagliato. Il trequartista, già ceduto alla Fiorentina e rimasto in prestito, ha vissuto una stagione al di sotto delle aspettative e Stankovic a fine gara, ha spiegato i motivi della sua scelta. Forte, ma apprezzata dai tifosi presenti al Luigi Ferraris. La gara è poi terminata con un pareggio a reti bianche che lascia i blucerchiati in fondo alla classifica, insieme alla Cremonese. Sono 9 i punti di distacco dallo Spezia quartultimo, un gap difficile da colmare considerando che sono anche 6 i punti in meno rispetto al Verona terzultimo. Serve un miracolo, ma Audero e compagni hanno dimostrato, con l'atteggiamento mostrato in questa seconda parte di campionato, di non aver intenzione di mollare.

"Non mi sono piaciuti i primi 20 minuti in cui la tensione ci ha schiacciato - ha detto Stankovic ai microfoni di Dazn nel post partita - e c'è qualcuno che quando va sotto pressione si fa condizionare troppo. Qualcuno riesce a gestirla, altri no. Sabiri? Avrei potuto fare tre cambi, ma non voglio mettere la squadra in difficoltà. Non mi era piaciuto e l'ho cambiato per tenere alto il livello. All'intervallo abbiamo reagito, ma non è bastato per vincere. Purtroppo le assenze ci hanno condizionato, non voglio questo sia però un alibi. Andiamo avanti, ragionando partita dopo partita".

Per la salvezza serve ormai un miracolo, ma la Sampdoria ha comunque dimostrato, come quasi sempre è accaduto in questo 2023, voglia di lottare senza alzare bandiera bianca. Il 'caso' Sabiri andrà ora gestito dal tecnico serbo. Dopo il calcio di rigore da tre punti sbagliato contro il Bologna e la bocciatura contro la Salernitana il giocatore sembra essere nel mirino dei tifosi, che al termine del calciomercato avevamo anche criticato le fotografie e i post social sulla Fiorentina, squadra che l'ha acquistato per il prossimo anno. Rimane uno dei calciatori di maggior spessore tecnico della rosa, ma quest'anno è quasi sempre mancato all'appello. Per quello che riguarda il calendario la Sampdoria giocherà domenica 12 marzo contro la Juventus e poi è attesa dalla sfida casalinga del 19 marzo contro il Verona. Tra 2 e 8 aprile affronterà invece la Roma in trasferta e la Cremonese al Ferraris, poi aprile si chiude con Lecce, Spezia e Fiorentina. Tanti scontri diretti, ma la zona salvezza rimane distante 9 punti. Sul fronte societario proseguono invece le grandi manovre, corsa contro il tempo per evitare il fallimento.