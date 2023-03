Sampdoria-Salernitana 0-0, le pagelle: Amione gladiatore, Sabiri snerva anche Stankovic

Pareggio a reti bianche per la Sampdoria, che lotta per 90 minuti e oltre, ma non riesce a trovare il goal da tre punti che avrebbe potuto riaccendere le speranze in chiave salvezza. Match intenso che si apre con un tiro a giro di Sabiri che sfiora l'incrocio, poi Audero fa il miracolo a tu per tu con l'ex Candreva e i blucerchiati prendono coraggio. Da due buone intuizioni di Jesé arrivano due palle goal che Leris e Augello sprecano da dentro l'area, poi ci prova anche Zanoli con una percussione centrale e un tiro che non riesce a sorprendere il portiere avversario. Al 32' è ancora Bravo Audero a salvare su Sambia, poi Stankovic toglie Sabiri dalla disperazione all'ennesimo pallone sbagliato. Il Ferraris fischia il giocatore.

Nella ripresa tanti falli e poche emozioni in avvio, poi alza il baricentro la Sampdoria che conduce le operazioni e al 66' va vicinissima al vantaggio con un gran tiro a giro di Cuisance che sfiora l'incrocio dei pali. La squadra di Stankovic ci prova ancora al 76' con un tiro di Quagliarella che termina sull'esterno della rete e con una doppia occasione di Leris e Cuisance, prima è bravo Ochoa, poi la palla sbatte sulla traversa, ma col dubbio offside. Nel finale doppio brivido, Gunter chiude alla grande su Maggiore e Piatek reclama un rigore che non esiste. Termina con un pareggio che non cambia la classifica, la salvezza rimane a distanza siderale.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.