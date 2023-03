Sampdoria-Salernitana 0-0: i blucerchiati ci provano in tutti i modi, ma non passano

Partita intensa, nervosa, a tratti agraria, che alla fine termina con un pareggio senza reti che non aiuta i blucerchiati a trovare la scintilla per riaccendere il motore e rincorrere una difficilissima salvezza. Hanno dato tutto i ragazzi di Stankovic, che hanno avuto le occasioni per vincere il match sia nel primo che nel secondo tempo con Sabiri, Leris, Cuisance due volte e Quagliarella, ma che hanno anche rischiato in contropiede, bravissimo Audero su Candreva e Sambia. Una prova ancora una volta positiva sul piano del gioco e del carattere, che dimostra come, almeno dal punto di vista mentale, la squadra rimanga concentrata e aggrappata alle residue speranze di salvezza. Escono a testa alta i ragazzi di Stankovic, lotteranno fino alla fine, anche se serve un miracolo.

Sampdoria-Salernitana 0-0, la cronaca

Subito botta e risposta: bussa Sabiri con un tiro a giro che sfiora l'incrocio dei pali al 7' e replica Crnigoj all'11' con un colpo di testa su sviluppi di corner che esce di pochissimo. Bella gara nonostante il nervosismo: al 13' Candreva scappa a Zanoli e si presenta a tu per tu con Audero che fa il miracolo; al 22' ottimo spunto di Jesé con un tiro sporcato che arriva a Leris, diagonale respinto da Ochoa e nulla di fatto. Un minuto dopo lo spagnolo mette un pallone molto invitante per Augello ma l'esterno alza troppo da dentro l'area e spreca un'occasione ghiotta. Spingono i blucerchiati. Zanoli al 29' ruba palla a centrocampo e prova la percussione personale per vie centrali, tiro incrociato dal limite che non sorprende però il portiere avversario. Brivido al 32' su una dubbia punizione concessa dal direttore di gara, il destro angolato di Sambia viene smanacciato in corner da Audero. In una buona Sampdoria stecca Sabiri che, dopo l'ennesimo pallone perso, viene richiamato in panchina da Stankovic. Fischi del Ferraris all'indirizzo del giocatore, che viene sostituito da Gunter, con qualche variazione dal punto di vista tattico. Nel finale di tempo predominio territoriale blucerchiato, ma senza grosse occasioni.

Sampdoria-Salernitana 0-0, le pagelle

Avvio di ripresa con tanti falli e poche emozioni, poi alza il baricentro la Sampdoria che conduce le operazioni e al 66' va vicinissima al vantaggio con un gran tiro a giro di Cuisance che sfiora l'incrocio dei pali. La squadra di Stankovic spinge: al 76' gran discesa di Winks con scarico a Murru, palla a Quagliarella che in diagonale conclude sull'esterno della rete. Un minuto dopo altra grande occasione con un tiro ravvicinato di Leris respinto da Ochoa, poi Cuisance calcia sulla traversa ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Brividi tra 80' e 81' con Gunter che salva tutto su Maggiore dopo un calcio d'angolo e poi Piatek che calcia malissimo da dentro l'area. Finale spezzettato con Piatek che reclama un calcio di rigore e i blucerchiati che spingono senza però trovare varchi. Punticino che muove la classifica, la salvezza rimane però a distanza siderale.

Tabellino e voti Sampdoria-Salernitana 0-0

Sampdoria (3-4-2-1): Audero 7; Zanoli 6.5, Nuytinck 6 (62' Malagrida 6), Amione 7; Leris 6, Rincon 6, Winks 6.5, Augello 6 (62' Murru 6); Cuisance 6.5 (79' De Luca 6), Sabiri 4 (34' Gunter 6.5); Jesè 6 (62' Quagliarella). All. Stankovic.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 7; Gyomber 6.5, Daniliuc 6.5, Pirola 6; Sambia 6.5 (46' Mazzocchi 6), Crnigoj 6 (46' Maggiore 6), Coulibaly 6.5, Bradaric 5.5; Candreva 5.5 (73' Bohinen 5.5), Kastanos 6 (62' Dia 6); Piatek 5. All. Sousa.

Arbitro: Massa di Imperia.

Note: ammoniti Nuytinck, Daniliuc, Cuisance, Maggiore, Piatek, Dia, Malagrida.