Lazio-Sampdoria 1-0: una magia di Luis Alberto punisce i blucerchiati

Il solito episodio in un film già visto in questo 2023. Gioca bene la Sampdoria, tiene bene il campo contro una formazione qualitativamente superiore, spreca un paio di palle interessanti e, alla fine, esce sconfitta. Questa volta è una magia di Luis Alberto a regalare i tre punti alla formazione biancoceleste, un goal arrivato, ancora, nel finale di gara. Un punto non avrebbe cambiato troppo la classifica (-9 dallo Spezia quartultimo), ma avrebbe dato morale. La scintilla più volte evocata da Stankovic non arriva, la strada è sempre più in salita.

Lazio-Sampdoria 1-0, la cronaca

Parte convinta la Lazio che però trova le prime due grosse occasioni solo tra 19' e 21', prima con una conclusione insidiosa di Pedro deviata in corner e poi con Immobile che spreca in sforbiciata da pochi passi. La formazione di Stankovic tiene bene il campo e al 29' replica: Gabbiadini per Cuisance che calcia, provvidenziale la chiusura di Marusic. Occasionissima biancoceleste in chiusura di tempo, al 41' Felipe Anderson ha spazio per calciare col sinistro, respinge Audero e la palla arriva a Pedro che da posizione impossibile colpisce il palo, poi spreca Immobile.

Gara aperta nella ripresa con la Samp pericolosa al 52', Gabbiadini calcia troppo presto dopo un disimpegno errato di testa di un difensore e Provedel non ha problemi a bloccare, al 57' colpo di testa debole di Leris che non crea problemi al portiere. Risponde la Lazio al 60' con Immobile che da dentro l'area calcia altissimo da posizione ghiotta, poi spreca anche Marusic al 68' con un destro a botta sicura che termina fuori. Spinge la formazione di Sarri, al 74' Audero replica a Felipe Anderson, ma all'80' il portierone blucerchiato non può fare nulla su una magia dal limite di Luis Alberto, palla all'incrocio dei pali, imprendibile. Provano a replicare i blucerchiati, all'83' incursione di Zanoli con cross basso insidioso deviato in corner da Vecino, tentativo di assedio nel recupero, ma senza esito.

Tabellino e voti Lazio-Sampdoria 1-0

Reti: 80' Luis Alberto

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (85' Hysaj sv), Casale 6, Patric 6.5, Marusic 6; Milinkovic-Savic 5.5 (85' Basic sv), Cataldi 5.5 (57' Vecino 6.5), Luis Alberto 7.5; Felipe Anderson 6.5, Immobile 5, Pedro 5.5 (57' Zaccagni 6). All. Sarri.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 6; Zanoli 6.5, Nuytinck 5.5, Amione 6.5; Leris 6.5, Winks 6.5, Rincon 6, Augello 6; Cuisance 6 (72' Ilkhan 5.5); Lammers 5, Gabbiadini 5.5 (72' Jesé 6). All. Stankovic.

Arbitro: Colombo di Como.

Note: ammoniti Leris, Casale, Gabbiadini, Vecino.