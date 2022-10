Promozione, girone B: Caperanese e Sammargheritese a valanga

Squadra in casa

Comanda il Molassana dopo la quinta giornata del campionato di Promozione, girone B. I rossoblu vincono oggi la sfida sul campo del Levanto 2-0 e sono in testa con 12 punti tallonati a 11 dalla Caperanese che batte con un grande show 5-2 il Magra Azzurri. Ad una lunghezza di distanza ecco la Sammargheritese che si sbarazza con un netto 4-0 del Cadimare ultimo in classifica. Al fianco della squadra di Santa Margherita c'è il Golfo Paradiso bloccato sull'1-1 dal Bogliasco.

Nelle altre sfide vittoria importante del Vallescrivia contro il Marassi che garantisca l'approdo a quota sei e fuori dalla zona playout, mentre gli sconfitti ora sono terzultimi a 4. Ko netto per il Little Club James 3-0 sul campo del Don Bosco Spezia, sono ancora in campo San Desiderio e Marolacquasanta, la gara è iniziata alle 16,30.

I risultati della quinta giornata di Promozione, girone B

Bogliasco-Golfo Paradiso 1-1

Caperanese-Magra Azzurri 5-2

Don Bosco Spezia-Little Club James 3-0

Levanto Calcio-Molassana 0-2

Sammargheritese-Cadimare 4-0

Tarros Sarzanese-Follo 2-1

Vallescrivia-Marassi 1965 1-0

San Desiderio-Marolacquasanta h.16,30