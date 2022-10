Fermana-Entella 0-1, digiuno finito per Volpe

Dopo quattro giornate senza vittoria con due pareggie e due sconfitte torna al successo l'Entella che batte la Fermana in trasferta 1-0. Una boccata d'ossigeno per gli uomini di Volpe che in attesa delle altre sfide sono settimi a 11 punti.

Il tecnico dei liguri cambia il centrocampo inserendo un po' a sorpresa Palmieri e Tenkorang e la mossa si rivela subito azzeccata. Il primo al 16' fa tutto da solo ma non trova la porta, il secondo al 42' sblocca la gara: Zappella scappa a destra e mette in mezzo un pallone su cui Tenkorang è prontamente in agguato sul secondo palo.

L'Entella controlla la gara in maniera solida, senza fronzoli e puntando dritta al risultato. Così la Fermana, reduce da quattro risultati utili consecutivi, non riesce praticamente mai a impensierire De Lucia. Così nella ripresa è ancora la squadra ospite ad avere la grande occasione con Tenkorang che questa volta non trova per pochissimo la deviazione vincente. I tanti cambi spezzano il ritmo del gioco e non cambiano la partita così l'ultima emozione della gara arriva al 93' e per poco non è una beffa per l'Entella che ringrazia Misuraca che da ottima posizone mette a lato. I chiavaresi tornano alla vittoria in campionato dopo aver passato il turno in Coppa Italia mercoledì, doppio segnale incoraggiante per il futuro.