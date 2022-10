Promozione, girone A: la Praese stacca tutti, risale il Borzoli

La Praese vince 2-1 il big match di giornata contro il Serra Riccò ed è prima da sola nel girone A di Promozione. La squadra di Francesco Flachi adesso ha 13 punti, due in più del Ceriale vincente 2-1 sul Ventimiglia, terzo a 10. Il Serra Riccò resta a metà classifica con sette punti insieme alla Campese bloccata sul 2-2 in casa dal Borghetto.

Nei piani bassi della classifica prima, importante, vittoria per il Borzoli che ha la meglio 2-0 sulla Sampierdarenese e lascia l'ultimo posto al Golfo Dianese sconfitta dal Baia Alassio Calcio. Buon pareggio per la Carcarese 1-1 con il Legino in una sfida già delicata per la zona retrocessione.

I risultati della sesta giornata di Promozione, girone A

Ospedaletti-Pietra Ligure 1-4

Baia Alassio Calcio-Golfo Dianese 2-1

Campese-Borghetto 2-2

Ceriale-Ventimiglia 2-1

Borzoli-Sampierdarenese 2-0

Legino-Carcarese 1-1

New Bragno-Celle Varazze 1-4

Serra Riccò-Praese 1-2