Eccellenza, i risultati della sesta giornata: Genova Calcio ko, vola l'Arenzano

Il big match della sesta giornata di Eccellenza va all'Albenga che batte 1-0 la Genova Calcio e vola a 18 punti a più sei sulla Cairese seconda e bloccata sul 2-2 dalla Lavagnese. Al terzo posto si piazza l'Arenzano, vera e propria sorpresa della stagione che vince 2-0 in casa contro il Rivasamba.

Giornata positiva anche per la neopromossa Voltrese che grazie al 3-0 rifilato al Canaletto va a 9 punti appena alle spalle del treno delle migliori. Ottimo anche il pareggio della Sestrese che blocca sull'1-1 l'Imperia, terza della classe, mentre tornano al successo il Rapallo Ruentes 3-1 in casa dell'Athletic Albaro e il Campomorone Sant'Olcese 2-1 in rimonta sul Baiardo. Strappa un pareggio il Busalla in trasferta sul campo del Forza e Coraggio. Di seguito tutti i risultati di giornata:

I risultati della sesta giornata di Eccellenza

Albenga-Genova Calcio 1-0

Baiardo-Campomorone Sant'Olcese 1-2

Arenzano-Rivasamba 2-0

Athletic Albaro-Rapallo Ruentes 1-3

Cairese-Lavagnese 2-2

Canaletto-Voltrese 0-3

Finale-Taggia 1-0

Forza e Coraggio-Busalla 1-1

Imperia-Sestrese 1-1