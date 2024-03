Rimini-Sestri Levante, probabili formazioni: rientri importanti per Barilari

Torna in campo il Sestri Levante che dopo la sconfitta nello scontro diretto con la Spal cerca il blitz sul campo del Rimini. I corsari sono reduci da tre sconfitte di fila e devono recuperare quattro punti ai ferraresi e alla Vis Pesaro per uscire dalla zona play out. Non arriva lanciato nemmeno il Rimini che ha perso le ultime due consecutive e sta combattendo per un posto ai play off.

Rimini-Sestri Levante, le scelte di Troise

Nei padroni casa ritorna Gorelli mentre restai ai box Pietrangeli, sicuro assente per la prossima gara insieme a Oddi, Marchesi e Leoncini, da valutare le condizioni di Sala. Il tecnico in conferenza stampa ha confermato che giocherà Lamesta, così come Langella e Megalaitis, confermati anche l'attaccante Morra e la coppia Gorelli-Gigli al centro della difesa.

Rimini-Sestri Levante, le scelte di Barilari

Nel Sesri Levante ritornano dalla squalifica Podda e Pane che saranno titolari insieme a Oliana e Furno, fuori dai giochi invece Regini, espulso contro la Spal e squalificato per il prossimo match. In mezzo al campo potrebbe non farcela Sandri, uscito malconcio dall'ultima partita, mentre in attacco nessun problema per Fossati che potrebbe anche tornare titolare nel tridente con Forte e Clemenza.

Rimini-Sestri Levante, le probabili formazioni

Rimini (4-3-3) Colombi, Tofanari, Gorelli, Gigli, Langella; Garetto. Sala, Megelaitis; Lamesta, Morra, Malagrida

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Furno; Candiano, Raggio Garibaldi, Parlanti; Forte, Fossati, Clemenza

Rimini-Sestri Levante in diretta tv e streaming

La sfida tra Rimini e Sestri Levante di giovedì alle 20,45 sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in streaming sulla App Sky Go e su Now TV.