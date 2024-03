Sestri Levante, si allontana il ritorno al Sivori

I lavori accelerano ma restano in ritardo e così il Sestri Levante difficilmente riuscirà a tornare nel proprio stadio prima della fine della stagione regolare. Lo annuncia Il Secolo XIX di oggi, pochissime le possibilità che il restyling del Sivori si concluda entro la fine del campionato e che quindi la Lega Pro dia il proprio ok per far tornare i corsari a casa.

Il Sestri Levante e una stagione tutta in trasferta

La squadra di Barilari concluderà il proprio torneo il 28 aprile ad Arezzo e deve ancora affrontare quattro partite casalinghe contro Recanatese, Gubbio, Pineto e Vis Pesaro. Quattro partite fondamentali per la corsa salvezza con Barilari che chiede l'ennesimo sforzo ai suoi per provare a prendersi la permanenza nella categoria senza passare dai play out, obiettivo a oggi distante quattro punti. Sarebbe un miracolo sportivo perché da inizio campionato a oggi il Sestri non ha mai giocato in casa a causa dei ritardi nei lavori al Sivori, necessari per avere l'ok della Lega Pro.

La situazione pesa a livello sportivo e non solo, le prossime quattro gare interne il Sestri le giocherà probabilmente ancora a Vercelli, diventato stadio "di casa" dopo che Carrara si è tirata indietro. Al momento è questa l'unica soluzione possibile visto che anche il Picco di Spezia si sta rifacendo il look. Se il Sestri Levante dovesse andare ai play out ci sarebbe la speranza di poter tornare a giocare al Sivori, le sfide inizierebbero a maggio e magari per quei giorni lo stadio potrebbe essere pronto.