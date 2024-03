Il Sestri Levante perde lo scontro diretto con la Spal

Il Sestri Levante cade a Vercelli contro la Spal nello scontro diretto salvezza e ora sono a meno quattro dai ferarresi e dalla Vis Pesaro, entrambe salve al momento. La squadra di Barilari si ritrova in inferiorità numerica già al 34' per l'espulsione di Regini, va in vantaggio con Sandri ma viene ribaltato nella ripresa con la Spal che segna le reti del 3-1 finale.

Sestri Levante-Spal 2-3, la cronaca

Barilari deve rinunciare a Pane e Podda in difesa, squalificati, così il tecnico ridisegna il Sestri con il 4-3-1-2 in cui Matteucci e Regini chiudono la linea della retroguardia e Candiano si piazza alle spalle delle punte Forte e Clemenza.

La partenza è tutta a favore della Spal che già al primo minuto ha l'occasione per passare con Rabbi che solo davanti al portiere si divora lo 0-1. L'attaccante è in giornata "no" è infatti ancora lui al 24' a sbagliare la seconda grande occasione di giornata non approfittando della respinta corta di Anacoura che lascia la palla ad un metro dalla porta, ma Rabbi calcia fuori. Brividi sulla schiena per il Sestri che al 34' resta anche in dieci perché Regini stende Antenucci lanciato in porta e viene espulso. La risposta dei corsari alle difficoltà arriva al 42' quando Sandri calcia una punizione su cui Peda interviene deviando nella propria porta, è l'1-0 dei liguri.

In dieci e in vantaggio, Barilari inserisce subito Grosso al posto di Andreis per riportare la difesa a quattro. Al 52' ci prova Forte che mette a lato disturbato da un avversario, poco dopo Antenucci mette in area un pallone su cui nessun compagno riesce ad arrivare. Al 66' arriva il pareggio della Spal con Maistro che si infila in area e batte Anacoura con un bel diagonale. Un colpo duro per il Sestri che però risponde subito quando Forte al 72' calcia verso la porta avversaria, il portiere è battuto, ma la palla sbatte sulla traversa. La fortuna non accompagna i corsari che al 79' vengono sorpassati dal tap in del neo entrato Petrovic che decide lo scontro salvezza segnando anche la terza rete dei suoi al 93'. Due minuti più tardi segna anche il Sestri su rigore con Forte.

Sestri Levante-Spal 2-3, gli highlights

Sul canale Youtube ufficiale della Lega Pro a breve sarà visibile il video con gli highlights e il gol della partita che verrà poi inserito in questo articolo.

Sestri Levante-Spal 2-3, il tabellino

Marcatori: 42' Sandri, 66' Maistro, 79' e 93' Petrovic, 95' Forte (rig)

Sestri Levante (4-3-1-2) Anacoura, Matteucci, Oliana, Regini, Furno (82' Gala); Sandri (74' Troiano), Andreis (46' Grosso), Parlanti; Candiano (75' Omoregbe); Forte, Clemenza (55' Fossati)

Spal (4-4-2) Galeotti, Bruscagin, Peda, Valentini, Tripaldelli; Dalmonte (76' Siligardi), Carraro (76' Buchel), Contiliano (59' Rai), Maistro; Antenucci (71' Petrovic), Rabbi (59' Zilli)

Note: espulso al 34' Regini, ammoniti: Maistro, Buchel, Omoregbe