Promozione, girone B: in testa non cambia nulla, il punto sul campionato

La grande sorpresa della ventunesima giornata del Girone B di Promozione è la caduta della capolista Golfo Paradiso Pro Recco che viene sconfitta dal Levanto in trasferta per 1-0. Un’occasione ghiotta che però non viene sfruttata dalle inseguitrici, vince solo il Don Bosco Spezia 2-1 sulla Tarros Sarzanese, mentre le due seconde della classe Forza e Coraggio e Sammargheritese si fermano sullo 0-0 nel big match.

Sempre più interessante la corsa verso il quinto posto che vale i playoff, il Magra Azzurri pareggia con il Real Fieschi 1-1 e resta lì con il Follo San Martino a meno tre ma con una gara in meno perché ha già effettuato il turno di riposo. A pari punti c’è il Marassi 1965 che vince 3-0 il Val di Vara e sorpassa il Bogliasco battuto dal Little Club James 1-0.

Successo importante per la Goliardicapolis che supera in trasferta la penultime Colli Ortonovo e viaggia a quota 18 punti, a meno quattro dal Levanto che insieme al Little Club James è alle soglia della zona playout.