Promozione, girone A: il punto dopo la ventunesima giornata

Il Serra Riccò approfitta del turno di riposo della Voltrese per conquistare la vetta del campionato di Promozione, girone A. La prima della classe ora ha 43 punti dopo il 4-0 contro il Camporosso che da penultimo in graduatoria nulla ha potuto.

Si fermano anche le due squadre al terzo posto, Borghetto e Vallescrivia impattano sul pareggio contro Bragno e Legino, entrambe pareggiano 1-1, e scivolano a meno cinque dal primo posto. Una giornata nera per le prime che si conclude con il 3-1 del Golfo Dianese sulla Praese che resta quinta, in zona playoff, con 37 punti, non ne approfitta il Borzoli che pareggia 2-2 con la Veloce.

Negli altri match il Baia Alassio batte 3-1 il Via dell’Acciaio e il Ceriale vince 2-0 in trasferta contro il Celle ultima in classifica con soli due punti e quasi condannata alla retrocessione. Al momento in zona playout ci sono Camporosso penultimo a 10, Veloce a 14, difficile che possano puntare alla salvezza diretta, e poi Via dell’Acciaio e Golfo Dianese a 20 e 22 che hanno nel mirino il Bragno, al momento salvo, a quota 23.