Promozione, squalificati anche due allenatori

Nel prossimo fine settimana si giocano le gare delle tredicesima giornata del campionato di Promozione, girone A e B, e questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale del giudice sportivo. Le sanzione questa volta non sono solo a carico dei giocatori.

Le squalifiche per il campionato di Promozione

Sono stati infatti fermati fino al 9 dicembre e quindi salteranno la prossima gara gli allenatori del Bogliasco e del Little Club James Francesco Girardi e Marco Bonanno.

Tra i giocatori invece sanzione pesante per Matteo Truisi del Camporosso che “A palla distante colpiva un avversario con una gomitata al volto, senza conseguenze lesive”, per lui sono tre le giornate di squalifica. Due i turni di stop per Andrea Monticone del Serra Riccò, mentre saranno squalificati solo per la prossima partita Nicolò Roveri della Goliardicapolis, Riccardo Zoppi del Levanto Cacio, Simone Balestrino del Borzoli, Fabio Gallo del Bragno, Federico Bacagalupo del Golfo Paradiso Pro Recco, Simone Prestanizzi del Marassi 1965 e Lorenzo Mangini della Real Fieschi.

Tante assenze quindi per le squadre di Promozione che oltre alle espulsioni dirette devono stare attente ai cartellini gialli, più passa il tempo e più aumentano le ammonizioni, ricordiamo che a quota cinque all’interno del torneo scatta automatica la squalifica.