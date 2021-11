Praese-Serra Riccò: è sfida tra prima e seconda nel girone A di Promozione

La lunga vigilia è finita, ora si fa sul serio. Domani alle 15 il girone A di Promozione mette una di fronte all’altra la Praese, unica squadra imbattuta del campionato, e prima a quota 24 punti, e il Serra Riccò, sconfitta per la prima volta domenica scorsa, e un punto sotto i prossimi avversari. E’la sfida delle sfide, quella che può regalare alla Praese la prima fuga stagionale, oppure ridare il primato al Serra Riccò, che la prima posizione l’ha occupata per lungo tempo in questa stagione.

Il programma della sfide di domenica nel girone A di Promozione

Alle loro spalle proveranno ad approfittare del big match tutte le concorrenti al primo posto. Il Soccer Borghetto, terzo a 22 punti, se la vedrà con il Celle ultimo in classifica e probabilmente riuscirà a trovare i punti che gli potrebbero anche permettere di salire in cima alla graduatoria. Più difficile sarà l’impegno del Vallescriva, quarto a quota 20, che sfida il Via dell’Acciaio in piena bagarre playout e quindi con tanto bisogno di mettere fieno in cascina.

In lotta per un posto al sole ci sono anche Voltrese, 19 punti, e Borzoli e Ceriale, a quota 18, e pronte a sfidarsi domenica in un match che promette spettacolo, le due formazioni hano segnato in totale 50 reti in dodici gare. La Voltrese sarà invece impegnata contro il Bragno, quartultimo. A chiudere il quadro dele sfide di domenica sarano Golfo Dianese-Veloce e Legino Camporosso.