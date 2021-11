Promozione, Girone A: Praese sempre più su, balzo della Voltrese

La Praese è sempre più capolista nel gruppo A di Promozione grazie al successo contro il Serra Riccò 4-1. Il big match tra prima e seconda della classe vede i padroni di casa andare in vantaggio con Fedri, poi arriva il pari di Aprile, ma Cisternino, Morando e Di Molfetta lanciano in orbita l’unica squadra ancora imbattuta in campionato. Tiene il passo il Soccer Borghetto, a quota 25 e a meno due dalla vetta, dopo il 2-1 rifilato all’ultima della classe il Celle. I biancorossi però soffrono e vincono solo nei minuti finali, grande protagonista l’eterno bomber Carparelli, in rete due volte.

Promozione, i risultati del girone A

Balzo in avanti della Voltrese che si assesta in quarta posizione, a meno uno dal Serra Riccò, con il 3-1 sul Bragno, botta e risposta iniziale di Nelli e Di Martino, poi nella ripresa la squadra di Voltri prende il sopravvento con Porrata e ancora Nelli. I gialloblu salgono in classifia anche perché Ceriale e Borzoli si fermano a vincenda sul 2-2, doppietta di Bonifazi e gol di Balestrino e Ventura, venendo così entrambe sorpassate.

Negli altri match il Golfo Dianese va sotto con la Veloce, rete di Fanelli, ma rimonta grazie a Mrahi e Dominici. Impresa invece del Via dell’Acciaio che regola 2-0 il Vallescrivia, quinto, 2-0 con Albertoni e Salas e grazie a questi tre punti esce momentaneamente dalla zona playout. Nel prossimo turno fari puntati su Serra Riccò-Voltrese.