Promozione, girone B: le big non sbagliano un colpo

Le prime della classe vincono tutte anche se, a dire il vero, c’è una squadra che più di altre merita la copertina oggi. E’la Sammargheritese che nel big match contro il Bogliasco vince in trasferta 2-0 risalendo al terzo posto, me a meno tre dalla vetta e soprattutto scavalcando i biancorossi ora quarti a 21. Battaglia Busacca e Salano nelle ripresa segnano le reti decisive del match.

I risultati di oggi nel campionato di Promozione, girone B

Tutto facile per la capolista Forza e Coraggio che strapazza il Magra Azzurri in trasferta vincendo 4-0 con le reti di Verona, doppietta, Fabiani, Shqypi. Poker anche della seconda in classifica il Don Bosco Spezia, sempre a meno due dalla vetta. Contro la Goliardicapolis le reti sono di Murati, Naclerio, due volte e Campigli, con la gara che si decide già nella prima frazione, gli spezzini dopo quarantacinque minuti sono infatti già sul 3-0.

Non riesce a fare il balzo in classifica il Golfo Paradiso che sale a 19, ma non può essere contento dello 0-0 contro il Valdivara 5 Terre, fanalino di coda della classifica. Negli altri match colpo esterno dell’Ortonovo che batte 3-2 il Follo San Martino, successo 2-1 del Marassi sul Little Club James con Sorgona e Traverso che ribaltano il vantaggio ospite di Giacopetti. Quattro reti e posta divisa a metà tra Real Fieschi e Levanto (2-2), i gol in questo caso sono di Tall, Gallio, Martinez e Rezzano.