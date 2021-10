Promozione: Sammargheritese, tris all’Ortonovo e aggancio alla vetta

Missione compiuta, la Sammargheritese vince 3-0 contro il Colli Ortonovo e si prende la vetta del girone B di Promozione in coabitazione con il Bogliasco fermato sul pari dal Forza e Coraggio.

La cronaca di Sammargheritese-Colli Ortonovo

La partita parte subito bene per gli ospiti che dopo due minuti sono già in vangaggio. Scandiani recupera palla e si invola sulla sinistra, converge e spara verso il portiere che respinge, il pallone fiinisce sui piedi di Salano che infila lo 0-1. La Sammargheritese è in pieno controllo, al 25' Amandolesi va vicinissimo al raddoppio centrando l’incrocio dei pali.

Nella ripresa gli spezzini rimangono in dieci al 60’ e sette minuti più tardi subiscono anche la seconda rete. A pescare il jolly è il giovanissimo Traverso, classe 2004, che di destro infila il pallone nell’angolo dove il portiere avversario non può proprio arrivare. Partita in ghiaccio, ma non ancora finita, perché al 78’ Amandolesi con un tap-in firma il tris.

Per la Sammargheritese è il sesto risultato utile consecutivo che vale, come detto, l’aggancio in vetta alla classifica al Bogliasco con 16 punti. Domenica prossima l’occasione sarà ghiotta per provare a mettere la testa davanti a tutti, l’avversario sarà infatti il Levanto invhischiato nei bassifondi della classifica.