Super Repetto, il Busalla stende il Cadimare

Repetto 3-Cadmare 1, il riassunto della sfida tra il Busalla padrone di casa e gli ospiti è in pratica questo. Il giocatore segna tre reti e stende da solo gli avversari in una gara molto delicata per i bassifondi della classifica nel girone B di Eccellenza.

La cronaca di Busalla-Cadimare

Lo show di Repetto inizia già all’8 quando la sua punizione non lascia scampo a Bertagna dopo che i padroni di casa avevano rischiato grosso sul colpo del possibile 0-1 di Provenzano.

La sfida è equilibrata, gli ospiti ci provano ancora con Berti, ma Bagon che sarà poi costreto a lasciare il campo a Montaldo, para. Tra il 21’ e il 31’ è invece l’estremo difensore del Cadimare a respingere i tentativi di Minutoli e Spano prima di capitolare di nuovo. E’ il 39’ Zunino lancia Repetto che segna il 2-0.

Nella ripresa il Busalla continua a trovare la via della porta, ma sia Minutoli che Repetto non riescono a firmare il tris. Così al 64’, dopo che il Busalla rimane in dieci per l’espulsione di Zunino, il Cadimare accorcia con Berti da lontano con un tiro che non lascia scampo a Montaldo. L’assalto finale però non porta al pareggio, anzi al 95’ Repetto segna la tripletta personale con l’assistenza di Minutoli e chiude la gara.

Con questo successo il Busalla spacca in due la classifica del girone B di Eccellenza salendo a otto punti nel gruppo che insegue le posizioni di testa e lasciando a 4 il Cadimare, ultimo insieme a Sestrese e Molassana.