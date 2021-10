Borzoli, solito show: manita al Bragno e secondo posto

Quattro partite, quattro vittorie con sedici reti segnate, solo una subita e la scalata in classifica con secondo posto conquistato. Non ci sono dubbi su quale sia la formazione più in forma del girone A di Promozione, è il Borzoli che oggi vince 5-1 contro il Bragno in trasferta e vola a meno due dalla vetta occupata dalla coppia Serra Riccò e Borghetto Soccer.

La cronaca di Bragno-Borzoli

I genovesi sono una macchina da gol e lo dimostrano anche oggi. Llo show dura meno di un’ora in cui si condensano tutte le cinque reti degli ospiti, anche quella della bandiera dei padroni di casa. Tutto inizia al 25’ con la punizione perfetta di Balestrino che vale lo 0-1. Sette minuti più tardi è Porotto ad approfittare del calcio da fermo dell’autore del primo gol per insaccare lo 0-2 con cui si conclude la prima frazione.

La sfida di conlcude nel giro di tre minuti, dal 50’ al 53 della ripresa, quando il Borzoli spicca definitivamente il volo. Prima è Ventura a segnare, poi è sempre lui a lavorare bene il pallone che Valenti infila in rete per il quarto gol. I padroni di casa sono al tappeto ma trovano comunque la rete della bandiera con Negro che trova un impreparato Cannavò e infila in rete. Poco male perché al 58’ Balestrino chiude il cerchio segnando il pokerissimo del Borzoli.

Ora la squadra più brillante del momento ha una settimana davanti per preparare la sfida contro il Serra Riccò fresco di vittoria contro il Vallescrivia che gli ha permesso di agganciare il Borghetto in testa. Domenica prossima il big match è servito.