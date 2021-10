Lobascio lancia il Serra Riccò: Vallescriva ko e primo posto nel girone A di Promozione

Il sale della partita più importante nel girone A del campionato di Promozione, tra Serra Riccò e Vallescrivia, è tutto nella coda. I padroni di casa vincono 2-0 il match, restano imbattuti in campionato, e affiancano il Soccer Borghetto, fermato sullo 0-0 dalla Praese, al primo posto in classifica. Il Vallescrivia crolla solo nel finale e resta così secondo a quota 14 insieme al Borzoli.

La cronaca di Serra Riccò-Vallescrivia

La partita è di quelle molto importanti, i punti pesano e i protagonisti in campo lo sanno bene. Così le emozioni non sono molte, se non quelle dei giovanissimi baby calciatori dei padroni di casa, la Leva 2014 infatti accompagna in campo la prima squadra ed evidentemente porta fortuna.

Sì perché proprio mentre il pareggio sembra essere intavolato si scatena il bomber gialloblu Lobascio. All’ 83’ è lui a raccogliere in area un pallone arrivato dagli sviluppi di un corner e battere il portiere avversario. Lo show però non è ancora finito perché tre minuti dopo il novantesimo è sempre lui a siglare il definitivo 2-0 su rigore concesso per fallo di Watara su Preti.

In casa Serra Riccò può quindi scattare la festa, ma in settimana l’entusiasmo dovrà rientare perché ci sarà da preparare una sfida cruciale come quella con il Borzoli, secondo in classifica e reduce da quattro vittorie in fila con sedici reti all’attivo. Per il Vallescrivia invece la prossima partita sarà contro il Camporosso, squadra di metà classifica, match utile per provare di nuovo l'assalto alla vetta.