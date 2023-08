Sampdoria-Venezia, probabili formazioni: le scelte di Pirlo e Vanoli

Una vittoria e una sconfitta per i blucerchiati. Dopo la convincente vittoria contro la Ternana è arrivato il brutto stop casalingo contro il Pisa. Il turno infrasettimanale di Serie B offre però un'occasione per il pronto riscatto. Mercoledì 30 agosto alle ore 20:30 allo stadio Luigi Ferraris si gioca Sampdoria-Venezia. Match importante per capire valore e ambizioni della truppa di Pirlo, i lagunari sono una delle pretendenti alla Serie A e sono partiti bene: 3-0 al Como e 1-1 con il Cosenza. Ecco le scelte degli allenatori per il match.

Sampdoria-Venezia, le scelte di Pirlo

Prima convocazione per Lemina (Pirlo ha detto che potrebbe esordire, probabilmente a gara in corso), ma anche qualche assenza. Non recuperano Esposito, Girelli e Benedetti, si ferma anche Barreca. In porta confermato Stankovic nonostante il grave errore contro il Pisa, in difesa possibile chance per Ghilardi al posto di Ferrari in coppia con Murru. Sugli esterni Stojanovic e Giordano. A centrocampo Ricci prenderà il posto di Yepes, con lui Depaoli e Verre. Nel tridente torna Borini, Delle Monache e Pedrola si giocano una maglia, così come La Gumina e De Luca.

Sampdoria-Venezia, le scelte di Vanoli

Vanoli non ha grossi problemi di formazione (out Fiordilino che non recupera) e dovrebbe confermare gli undici che hanno fatto bene nelle prime due giornate. Un 4-3-2-1 con Joronen in porta, Candela, Idzes, Sverko e Zampano in difesa, centrocampo con Busio, Ellertsson e Tessman. Davanti il totem Pohjampalo supportato da Pierini e Johnsen.

Sampdoria-Venezia, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Giordano, Murru, Ghilardi, Stojanovic; Verre, Ricci, Depaoli; Borini, La Gumina, Delle Monache. All. Pirlo.

Venezia (4-3-2-1): Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsson; Pierini, Johnsen; Pohjanpalo. All. Vanoli.

Arbitro: Minelli di Varese.

Calcio d'inizio: mercoledì 30 agosto 2023, ore 20:30.

Dove vedere Sampdoria-Venezia in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.