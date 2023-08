Sampdoria-Pisa 0-2, le pagelle: La Gumina bocciato, Pedrola ha talento

Brutto debutto casalingo per la Sampdoria. Il Pisa sbanca il Luigi Ferraris grazie ai goal messi a segno da Tramoni e Arena e smorza gli entusiasmi blucerchiati dopo il buon esordio contro la Ternana. Errore marchiano in società tra Stankovic e Verre al 13' che spiana la strada ai ragazzi di Aquilani, La Gumina non punge ma nel finale di primo tempo il portiere serbo si riscatta con una buona parata su Arena. Nella ripresa la Samp reagisce di pancia ma non crea molto sul fronte offensivo e al 58' lo stesso Arena trova l'eurogol che mette in ghiaccia il risultato. A questo punto giro cambi e tentativo di reazione. Al 64' l'occasionissima per riaprirla, ma Nicolas blinda la porta e si oppone su De Luca, Verre e Borini, ancora l'ex Milan e Verona sfiora la rete con un colpo di testa ma sbaglia mira. Assedio finale senza troppe occasioni (la più grossa è un quasi autogol di Leverbe sul quale mette una pezza Nicolas), finisce così con uno 0-2 del Pisa che fa fare un passo indietro alla Samp dopo le buone sensazioni dell'esordio.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.