Sampdoria-Sassuolo, probabili formazioni: le scelte di Stankovic e Dionisi

La partita più importante per la Sampdoria si sta giocando proprio in queste ore con il testa a testa tra Barnaba e Radrizzani per l'acquisto del club. C'è però un campionato di Serie A da concludere e venerdì 26 maggio alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris si gioca Sampdoria-Sassuolo, match preceduto dal corteo dei tifosi dalla sede di Corte Lambruschini dove è prevista la prima convocazione dell'assemblea degli azionisti. La sensazione è che sarà decisiva la seconda, lunedì 29 maggio.

Sampdoria-Sassuolo, le scelte di Stankovic

Ravaglia in porta mentre in difesa è squalificato Gunter ma c'è Amione che andrà a formare il reparto con Zanoli e Nuytinck. Come sempre ci saranno Leris e Augello sugli esterni mentre Rincon e Winks comporranno la mediana. In attacco Djuricic a supporto di Quagliarella e Gabbiadini, in dubbio Lammers e Cuisance che sono acciaccati, possibili chance anche per alcuni giovani, magari a gara in corso.

Sampdoria-Sassuolo, le scelte di Dionisi

Consigli in porta e difesa a quattro con Ferrari ed Erlic al centro; Toljan e Rogerio esterni. A centrocampo Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique mentre in attacco c'è da sciogliere qualche nodo. Berardi è in dubbio ma dovrebbe recuperare mentre l''ex Defrel e Pinamonti si giocano una maglia, sicuro del posto Bajrami.

Sampdoria-Sassuolo, le probabili formazioni

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Rogerio, Ferrari, Erlic, Toljan; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi.

Arbitro: da designare.

Calcio d'inizio: venerdì 26 maggio 2023, ore 20:45.

Dove vedere Sampdoria-Sassuolo in diretta TV e streaming: Dazn e Sky.