"Giù le mani dalla Sampdoria", i tifosi lanciano la protesta con corteo

"Giù le mani dalla Sampdoria". Il coro iconico dei tifosi blucerchiati diventa una manifestazione con corteo, organizzato dalla Sud per la giornata di venerdì 26 maggio 2023, prima del match contro il Sassuolo, in programma alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris. Sono infatti giorni caldissimi per il futuro della società, da una parte la squadra è già retrocessa sul campo in Serie B, dall'altra si sta giocando la partita più importante, con il cda impegnato nella corsa contro il tempo per evitare il fallimento e le grandi manovre per un salvataggio in vista dell'assemblea degli azionisti prevista per i prossimi 26 e 29 maggio. "Aumento di capitale o ristrutturazione impossibile" era il messaggio che accompagnava la convocazione. In pole c'è sempre Alessandro Barnaba, più defilati Raffaele Mincione di Wrm Group e Massimo Zanetti, nome nuovo il proprietario del Leeds (in uscita) Andrea Radrizzani.

E proprio in concomitanza con la prima delle due date disponibili per l'assemblea è stata lanciata una manifestazione con i tifosi che si sono dati appuntamento sotto la sede di corte Lambruschini alle ore 18:30, previsto poi un corteo in direzione stadio.

"Il tempo sta per scadere - si legge nel volantino che lancia la protesta - e la salvezza societaria della Sampdoria non può più aspettare. In questo drammatico momento proviamo profondo odio nel vedere ancora tutti gli squallidi protagonisti di questa vicenda fare i propri interessi. Torniamo in strada tutti insieme sampdoriani, noi ci siamo e ci mettiamo la faccia. La faccia di chi come noi ha veramente nel cuore il bene della Sampdoria. Essere sampdoriani è qualcosa che va oltre, è orgoglio, senso di appartenenza, è rivendizione sociale e territoriale. Valori che hanno dato vita a quello che per noi tutto rappresenta l'Unione Calcio Sampdoria".