Sampdoria: testa a testa Barnaba-Radrizzani per il salvataggio del club

Proseguono le grandi manovre attorno alla Sampdoria per garantire un futuro alla società ed evitare il fallimento. Sempre testa a testa tra Alessandro Barnaba e Andrea Radrizzani per l'acquisto del club, mentre si avvicinano le due date chiave dell'assemblea degli azionisti convocata dal consiglio d'amministrazione, 26 e 29 maggio. La sensazione è che possa essere decisiva la seconda convocazione, tra i temi caldi ci sono il pagamento degli stipendi dei calciatori (scadenza il 30 maggio, in caso contrario arriverà una penalizzazione da scontare nel prossimo campionato), l'irpef e l'iscrizione alla prossima Serie B entro il 20 giugno, con tutta una serie di adempimenti da svolgere.

Da una parte c'è l'attuale presidente del Leeds (formazione inglese di Premier League), entrato prepotentemente in corsa dopo aver annunciato, attraverso il socio Matteo Manfredi in un'intervista al Secolo XIX, di aver presentato un'offerta vincolante per l'acquisto della Sampdoria, comprensiva di accordo con le banche sui debiti. Lunedì 22 maggio i due potenziali acquirenti si sono presentati a Bogliasco e hanno visitato il centro di allenamento, poi si sono spostati a Genova per una visita allo stadio Luigi Ferraris. Hanno presentato il proprio progetto al cda e si parla di un'offerta complessiva intorno ai 75 milioni di euro. Hanno anche fatto intendere di essere in contatto con altri potenziali investitori.

Dall'altra parte c'è sempre Alessandro Barnaba di Merlyn Partners (che detiene la proprietà del Lille in Francia), da mesi all'inseguimento della Sampdoria con il supporto dell'ex presidente Edoardo Garrone. Sta portando avanti un piano per diventare azionista di maggioranza attraverso un aumento di capitale, dopo essere diventato piccolo azionista. In questo caso si parlerebbe di un investimento intorno agli 80 milioni di euro, si sta lavorando con società e creditori per una ristrutturazione del debito, anche nell'ambito della composizione negoziata portata avanti con l'esperto Bissocoli, nominato dalla Camera di Commercio. Nelle ultime ore sarebbe stato trovato un accordo con Sace, soggetto garante della maggior parte del debito della Sampdoria, ma ci sarebbero anche problemi con i fornitori, molte aziende sarebbero infatti contrarie al taglio proposto. Sullo sfondo rimane poi Massimo Ferrero, al momento nessuno dei pretendenti avrebbe infatti trovato un accordo con la proprietà. Il tempo stringe, nel giro di una settimana la Sampdoria potrebbe conoscere il proprio destino. Nel frattempo i tifosi hanno annunciato una manifestazione con corteo proprio per la giornata di venerdì 26 maggio, al grido di 'Giù le mani dalla Sampdoria".