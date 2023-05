Sampdoria: settimana decisiva, dall'offerta di Radrizzani al piano di Barnaba

Corsa contro il tempo e settimana decisiva per il futuro della Sampdoria. L'assemblea degli azionisti è stata convocata per venerdì 26 e lunedì 29 maggio con all'ordine del giorno l'aumento di capitale, incombe poi la data del 20 giugno, entro la quale dovrà essere completata l'iscrizione al campionato di Serie B.

Le ultime novità fanno ben sperare i tifosi. Dopo la sconfitta contro il Milan è uscita sul Secolo XIX un'intervista a Matteo Manfredi, socio del proprietario del Leeds Andrea Radrizzani, attraverso la quale è stata annunciata la presentazione di un'offerta vincolante per l'acquisto della Sampdoria, comprensiva di accordo con le banche sui debiti. Secondo quanto dichiarato ci sarebbe stato anche un incontro con il sindaco di Genova Marco Bucci, oltre a contatti con la proprietà del Genoa per la questione stadio. Radrizzani ha riportato in Premier League il Leeds con investimenti importanti e a distanza di 16 anni dall'ultima volta, dopo due buone stagioni rischia però quest'anno di retrocedere, tutto si deciderà all'ultima giornata.

Non è però l'unica opzione sul piatto perché, come noto, da mesi proseguono le grandi manovre di Alessandro Barnaba del fondo Merlyn che, con il supporto di Edoardo Garrone, sta portando avanti un piano per diventare azionista di maggioranza attraverso un aumento di capitale, dopo essere diventato piccolo azionista. In questo caso si sta lavorando con società e creditori per una ristrutturazione del debito. Sullo sfondo rimane l'incognita Massimo Ferrero, oltre ad altri potenziali acquirenti che sembrano più defilati, Raffaele Mincione di Wrm Group e Massimo Zanetti. Nel frattempo i tifosi hanno annunciato una manifestazione con corteo proprio per la giornata di venerdì 26 maggio, al grido di 'Giù le mani dalla Sampdoria".